حملة إماراتية لإنقاذ حياة ملايين الأشخاص

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Ahmed Abdel Wahab

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى القضاء على الأمراض المدارية المهملة.

ومن المقرر أن تشمل الحملة 5 ملايين شخص في المجتمعات المعرضة لخطر هذه الأمراض بحلول تاريخ الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس دولة الإمارات.

وانطلقت الحملة مع بدء العد التنازلي للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، الذي يوافق الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ولفتت الوكالة إلى أن هدف الحملة هو رفع الوعي وجمع التبرعات الخاصة بمكافحة الأمراض المدارية، التي لا تنال الاهتمام اللازمة مثل العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي.

وتشارك في تلك الحملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى مؤسسات إماراتية أخرى.

وذكرت الوكالة أن الإمارات ستشهد إطلاق سلسلة من المبادرات الخيرية خلال الأيام المقبلة تزامنا مع الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بذكرى تأسيس الدولة.

ويعاني نحو 200 مليون شخص من خطر الإصابة بمرض العمى النهري، الذي يمكن أن يسبب العمى الكامل، بينما يعاني نحو 850 مليون شخص من داء الفيلاريات اللمفي.

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