تأجيل اجتماع للحكومة اللبنانية بشأن أزمة قاضي تحقيق انفجار بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النهار" اللبناني، أفاد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بأنه "بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم".

© Sputnik . ABDAL KADER ALBAI

ونقلت "رويترز" عن مصدر مسؤول إن جلسة مجلس الوزراء كان من المقرر أن تبحث خلافا بشأن القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

ولفت المصدر إلى أنه لم يُعلن بعد موعد جديد لعقد الجلسة.

وحسب وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء، تم تجميد التحقيق في انفجار ​​ميناء بيروت للمرة الثانية، في أقل من ثلاثة أسابيع، بعد أن قدم سياسيان مطلوبان للاستجواب شكوى جديدة ضد كبير المحققين القاضي طارق بيطار.

وكان التحقيق قد تم تعليقه في أواخر سبتمبر/ أيلول على أساس شكوى تشكك في حياد البيطار، قبل أن ترفض المحكمة الشكوى لأسباب إجرائية، مما سمح له بالاستمرار.

ويعد البيطار ثاني قاضٍ يقود التحقيق منذ عزل فادي صوان من القضية في فبراير/ شباط، الماضي، على أساس شكوى مماثلة قدمها سياسيون يطعنون الآن في حياد البيطار.

يشار إلى أن انفجار مرفأ بيروت كان قد وقع في الـ4 من أغسطس/ آب العام الماضي، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية المسجلة، حيث أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.

>> تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك