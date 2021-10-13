شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة بالمملكة تسجل أعلى درجة حرارة في العالم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند: إن منطقة عرفات بمكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.
ونشر المسند بيانات من موقع “eldoradoweather” المتخصص في رصد درجات الحرارة، تظهر أن جبل عرفات احتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم خلال آخر 24 ساعة، وهي “43 درجة مئوية”.
من جهة أخرى، توقع المسند استقرار جوي عام اليوم، ونهار حار إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية”.
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