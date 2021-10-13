شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير زورقين مفخخين يتبعان لمليشيا الحوثي وإحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا الحوثية، وإحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك. وأوضحت قوات التحالف أن استمرار المليشيا في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأشارت إلى انتهاك مليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف»: تدمير زورقين مفخخين يتبعان لمليشيا الحوثي وإحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.