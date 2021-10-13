شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يطيح بقائدي شاحنات تحايلوا على نقاط الرصد بطريق سريع (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن ضبط قائدي عدد من الشاحنات لارتكابهم عدة مخالفات بالتحايل وتجاوزهم نقاط الرصد على الطرق.

جاء ذلك تفاعلاً مع مغرد نشر مقطع فيديو على موقع “تويتر” يظهر عدداً من الشاحنات وهي تتلافى أحد مواقع الرصد بالكاميرات المثبتة بالطرق الرئيسية.

حيث قالت الإدارة: إنه تم ضبط قائدي الشاحنات وإحالتهم إلى الهيئة المرورية، حيث تم تطبيق العقوبات المقررة وفقاً لنظام المرور.