49 وفاة و2494 إصابة جديدة بكورونا بإيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 49 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 34 في اليوم السابق.



واضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس ارتفعت إلى 2494 من 1516.

وسجلت إيطاليا 131384 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

كما سجلت أيضا 4.7 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19 باستثناء من هم في الرعاية الفائقة، 2665 انخفاضا من 2688 في اليوم السابق.