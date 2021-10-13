شركة "هايلو" تطلق ساعتها الذكية GST الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "هايلو" (Haylou) ساعتها الذكية GST الجديدة بسعر يبلغ 56 دولارًا أمريكيًا.



وأوضحت "هايلو" الصينية أن ساعتها الذكية GST الجديدة تأتي بأبعاد 49.9 × 38.7 ملم وسمكها 11.7 ملم، وهي مزودة بشاشة TFT لمسية قياس 1.69 بوصة بدقة 240 × 280 بكسل.

وينبض بداخلها المعالج RTL8762C.

وتزن الساعة 42 جرامًا، بينما يبلغ عرض السوار 22 ملم. وتم تجهيز الساعة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب ومستشعر لتسجيل الحركة وخاصة الخطوات، مع إمكانية تسجيل نسبة الأكسجين بالدم.

وتتمتع الساعة بدرجة جيدة من الحماية ضد الغبار والماء وفق معيار IP68، وبالتالي يمكنها تحمل المطر ورذاذ الماء.

وبالإضافة إلى وظيفة ساعة الإيقاف وعرض توقعات الطقس للأيام الثلاثة القادمة، يمكن للساعة أيضا التحكم في تشغيل الموسيقى على الهاتف الذكي وكذلك عرض الإشعارات.

وتشتمل الساعة الذكية GST الجديدة على بطارية تصل فترة تشغيلها إلى 9 أيام.

الساعة الذكية GST بها مواصفات مميزة للغاية تجعلها فريدة عن أقرانها، لعل أبرزها؛ الاستقلالية الذاتية الجيدة للغاية "استمرارية التشغيل" والتي قد تصل في بعض الأحيان وفقًا لشركة Haylou إلى 9 أيام!.

كما أن سعة البطالرية تمتد إلى 220 مللي أمبير في الساعة وهذا لا يبرر الرقم أعلاه.

ولكن مرة أخرى، يمكن القول إنه ما يقرب من أسبوع من الاستقلالية هو أيضًا رقم جيد جدًا لساعة في هذه الفئة!.