شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح طريقة نقل ملكية سيارة المتوفى للورثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، خطوات نقل ملكية سيارة المتوفى إلى أبنائه.

جاء ذلك رداً على أحد الاستسفارت عبر حسابه بتويتر، حيث أوضحت إدارة المرور، أنه في تلك الحالة يجب مراجعة الوكيل الشرعي للورثة، كما يتم تقديم كافة المستندات القضائية للمرور.

جدير بالذكر أنه يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، وفقاً للمادة التاسعة من نظام المرور.