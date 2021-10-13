عاجل.. قتلى وجرحى في سقوط طائرة لبنانية بالبحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أسفر سقوط طائرة لبنانية في البحر اليوم الأربعاء عن سقوط قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم حتى الساعة.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) التي أوردت الخبر، إن وحدة من الإنقاذ البحري في الدفاع المدني تدخلت على الفور للتعامل مع تداعيات الحادث.

وقال حساب مجلس الوزراء اللبناني إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من قيادة الجيش إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني.

لكن مجلس الوزراء أشار إلى وجود شابين فقط على متن الطائرة، دون مزيد من التفاصيل.

وسقطت الطائرة في البحر أثناء تحليقها مقابل ساحل حالات، في حادثة استنفرت القوات البحرية، وعناصر الدفاع المدني للبحث وإنقاذ ناجين محتملين.

من جانبه أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أنه يتابع حادثة وقوع طائرة التدريب التابعة للنادي في البحر.

وقال مولي عبر حسابه بموقع "تويتر"إنه أصدر توجيهات للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، بمشاركة قوى الأمن الداخلي.