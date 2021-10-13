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الخميس 21 أكتوبر.. إجازة المولد النبوي في دوائر حكومة الشارقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة إجازة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، والتي تقرر أن تكون يوم الخميس الموافق 21 / 10 / 2021م على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 24 / 10 / 2021م  ، باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة .

ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً .  

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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