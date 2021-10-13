شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخميس 21 أكتوبر.. إجازة المولد النبوي في دوائر حكومة الشارقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة إجازة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، والتي تقرر أن تكون يوم الخميس الموافق 21 / 10 / 2021م على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 24 / 10 / 2021م ، باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة .

