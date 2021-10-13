الإعلان عن ساعة ذكية تنافس أحدث ساعات آبل وسامسونغ.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نشرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية الحديثة مواصفات ساعة Amazfit Gtr 3 pro التي يتوقع لها أن تلقى رواجا كبيرا هذه السنة.



وتتميز هذا الساعة بهيكل مقاوم للماء والغبار، وزنه 32 غ، ومحاط بإطار من الألومينيوم الخفيف والمتين، ومجهز بعدة أنواع من الأحزمة الجلدية والمطاطية والمعدنية التي تلبي مختلف الأذواق.

كما حصلت هذه الساعة على شاشة AMOLED لمسية بمقاس 1.45 بوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، وفيها أكثر من 100 خلفية تشغيل مميزة، ومطورة لترشيد استهلاك طاقة البطارية، إذ تكفي البطارية الساعة لتعمل 12 يوما في حال كانت الشاشة في وضعية توفير الطاقة.

وزودت أيضا بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، ومكبرات صوت ومايكروفونات لإجراء المكالمات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، فضلا عن تطبيقات خاصة لمراقبة النشاط البدني للمستخدم وعدد الخطوات التي يقطعها يوميا.

وجاءت بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات لقياس معدلات الأكسجة في الدم، ومساعد ذكي للتحكم بها عبر الأوامر الصوتية، فضلا عن أنها تتوافق مع الأجهزة والهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد و iOS .