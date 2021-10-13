وكالة ناسا تدرس إنشاء شبكة "واي فاي" على القمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعمل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على دراسة تطوير شبكة خدمات إنترنت مجانية واسعة النطاق أو ما يُعرف بـ"واي فاي" على القمر.



وكشفت دراسة حديثة عن أن مختبرا في مركز أبحاث “جلين” التابع لناسا في منطقة “كليفلاند” الأمريكية، يجري هذه الأبحاث في محاولة لمعالجة ضعف الاتصال على الأرض في هذه المنطقة، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وتحاول الوكالة اكتشاف الطريقة الأكثر فاعليّة لتوفير شبكة "Wi-Fi" لما يقرب من 31% من أسر منطقة كليفلاند، دون اللجوء إلى تقنية نقل الإشارات بواسطة كابلات محورية أو ألياف بصرية أو أسلاك مضفّرة.

وقال ستيف أوليسون، رئيس فريق "كومباس" البحثي المسؤول عن الدراسة: "لا نقول فقط إننا سنصمم نظامًا لاسلكيًا Wi-Fi للقمر، بل نقول كيف سيساعد ذلك من هم على الأرض".

وجدت الدراسة أن توصيل أجهزة توجيه Wi-Fi بما يقرب من 20000 عمود إنارة أو أعمدة مرافق أخرى سيساعد في حل مشكلات الاتصال في كليفلاند.

وقال مارتي ماكغان، نائب الرئيس التنفيذي لشراكة كليفلاند الكبرى: "بدأنا محادثة مع ناسا وكانوا معجبين بفكرة دراسة هذا الأمر بشكل أكبر واستخدام خبراتهم لحل هذه المشكلة المجتمعية".