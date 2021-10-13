تطبيق تليجرام يتوقف عن العمل في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

توقف تطبيق تليجرام عن العمل في العراق، في ظل عطل ضرب التطبيق وتم الإبلاغ عنه في عدد من دول العالم.



وأعلن مركز الإعلام الرقمي DMC في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن "تطبيق تليجرام توقف لدى بعض المستخدمين في بعض دول العالم، ومنهم في العراق".

وفي وقت سابق، تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتساب" و"أنستقرام"، إلى خلل فني حول العالم، بعد أن توقفت الخدمات الخاصة بالتطبيقات لعدة ساعات.

وقد أصاب عطل فني عام فجر الأربعاء تطبيق المراسلة الشهير "تليجرام"، حيث لم يتمكن العديد من مستخدميه حول العالم من الوصول إلى حساباتهم.

وبحسب ما ذكره موقع "داون ديتكتور"، فإن تطبيق التراسل يعاني من عطل وتوقف في الدردشة.

ولا يستطيع المستخدمون في الوقت الحالي الاتصال بالخوادم الخاصة بالمنصة أو إرسال أو استقبال الرسائل أو الرسائل النصية أو الوسائط المتعددة.

وأظهرت بيانات "داون ديتكتور" المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت استنادا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الآلاف من مستخدمي نظام المراسلة الفورية يواجهون انقطاعا في الخدمة في العديد من دول العالم.

وفي وقت سابق، تعرضت فيسبوك أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم لضربة مزدوجة، الثلاثاء الماضي دامت لستة ساعات.

وتعطلت خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتساب وماسنجر، وأنستقرام، ما قالت الشركة إنه عطل فني، واتهام موظفة سابقة في الشركة لها بأنها كانت تعطي الأولوية لتحقيق الأرباح على حساب سلامة المستخدمين.

كانت شركة فيسبوك اعترفت بوجود أزمة في تطبيقاتها، وتلقت فيسبوك العديد من الشكاوى من جميع أنحاء العالم عن وجود مشكلات في التطبيقات.

وقالت فيسبوك في بيان على حسابها بمنصة "تويتر": "ندرك أن البعض يواجهون مشكلات في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

وأظهرت بيانات من (داون-ديتكتور) الذي يراقب الإنترنت أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لأنستقرام الجمعة الماضية.

وكان مؤسس تليجرام، أعلن انضمام أكثر من 70 مليون مشترك جديد خلال تعطل فيسبوك، كما ارتفع استخدام سناب شات بأكثر من 20% ليكون الفائز الأكبر بين جميع التطبيقات.