الداخلية العراقية تنهي حالة "الإنذار القصوى"

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية، قالت الوزارة في بيان، إن وزير الداخلية عثمان الغانمي أمر بإنهاء حالة "الإنذار القصوى" وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن هذه التوجيهات تأتي بعد أن قدم منتسبو الوزارة جهودا كبيرة خلال الأيام الماضية وعملوا على تقديم الخدمات الأمنية والخدمية.

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وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، قد أعلن في وقت سابق عدم تسجيل أي خرق أمني خلال العملية الانتخابية.

وصوت ملايين العراقيين الأحد الماضي، في الانتخابات البرلمانية المبكرة، لاختيار 329 نائبا وفق قانون انتخابي جديد، وشارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية.

وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في خريف 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات العراقية المبكرة، احصول التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، على 73 مقعدا في البرلمان، و"كتلة تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 37 مقعدا، في البرلمان.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الثلاثاء، أن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أعلنت حتى الآن ليست نهائية، وأن النتائج النهائية ستعلن بعد حسم الطعون من قبل القضاء وبعد فرز الأصوات المتبقية.

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