شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان العرب بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات، اهمها مناقشة أهم البنود التى يتناولها مؤتمر الإسكان العربي، والمقرر انعقاده في مصر في 2022، كما يناقش الاحتفال بيوم الإسكان العربي

ويتناول الاجتماع أيضا التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالاضافة إلى إقامة منتدى وزارى عربي للإسكان والتنمية البشرية، حيث أنه من المفترض ان تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية تحت عنوان "نحو مدن مرنه قادرة على الصمود تحديات.. وفرص" والمقرر عقده خلال شهر ديسمبر 2021 لما يمثله موضوع قدرة المدن على الصمود من أهمية لدى دولنا العربية.

ويناقش الاجتماع كذلك التعاون العربي مع التجمعات الاقليمية والدول في مجال الإسكان والتعمير، كما يتابع الاجتماع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، بالاضافة إلى التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.