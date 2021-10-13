الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين بينهم 3 أسرى محررين فى الضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، تسعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أسرى محررين، فى محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر أمني في محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، إنه تم اعتقال أربعة فلسطينيين من مدينة بيت ساحور، ومن قرية النواورة.

وفي محافظة قلقيلية، بشمال غرب الضفة، أصيب شاب بالرصاص في ساقه، خلال مواجهات قرب بلدة عزون، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال وتقتاده إلى جهة مجهولة.

وفي الخليل جنوبًا، داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في البلدة بيت امر وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت الأسير المحرر عيسى إبراهيم احمد اخليل (25 عاما)، كما اعتقلت الشاب صالح الجعبري، وهو أسير محرر كان قد أمضى حكما بالسجن مدته 14 عامًا، وافرج عنه في الثالث من يونيو الماضي.

وفي بلدة (بيتا) بمحافظة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية، والتي يُضيق الاحتلال الخناق عليها نظرًا لمقاومتها الشرسة التي أجبرته على إخلاء بؤرة استيطانية بها، داهم الجنود الإسرائيليون عدة منازل واعتقلوا فلسطيني.

وفي بلدة برقة، بالمحافظة ذاتها، اعتقل جنود الاحتلال الأسير المحرر موسى ماجد دغلس، بعد أن داهموا منزله وعبثوا بمحتوياته.