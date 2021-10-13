شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية» تُطلق حملة للحد من ارتفاع أسعار العقار السكني بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر، عن إطلاق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حملات تهدف إلى تخفيض أسعار العقار السكني في الرياض. وأوضحت المصادر وفقاً لقناة “العربية”، أن الحملة ستضخ مشاريع سكنية جديدة في الرياض وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات السكنية من خلال زيادة المعروض والإتزان بين فجوة منحنى العرض والطلب. يذكر أن أسعار العقار السكني في الرياض شهدت ارتفاعا غير مسبوقا خلال الأشهر الماضية.

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