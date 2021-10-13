شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الرياض» يعقد لقاءات مكثفة لتطوير العمل البلدي والمشاركة في حملة التشوه البصري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض جلسته الرابعة والثمانين في مقره بالملز، برئاسة الأستاذ خالد العريدي وحضور أعضاء المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات ومستجدات الشأن البلدي.

وقد استعرض عضو المجلس الدكتور عثمام العثمان نتائج زيارة مستشار معالي الوزير الأمين العام للمجالس البلدية الدكتور يحيى الحقيل للمجلس البلدي بالرياض، والتي هدفت إلى التعرف على أعمال المجلس وأنشطته، بالإضافة إلى دوره في التكامل مع الجهات التنفيذية والتعاون مع الجهات الخدمية، وكذلك تفعيل المشاركة المجتمعية في أنشطته، إضافة إلى التعريف بعدد من مبادرات المجلس والتحديات التي تواجه المجلس والحلول المقترحة والمبادرات المقترحة للتنسيق مع الأمانة في حملة التشوه البصري، وأوصى المجلس باعتماد التقرير والتوصيات الناتجة عنه.

وفي إطار مشاركة المجلس في حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استعرض عضو المجلس الأستاذ خليل الصوينع تقرير لقاء المجلس مع وحدة التشوه البصري بالأمانة، حيث تم مناقشة عرض مقدم من وحدة تحسين المشهد الحضري بالأمانة، وكذلك مشاركة المجلس البلدي بالرياض في تحسين المشهد الحضري بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تنسيق المبادرات المقترحة المقدمة من المجلس البلدي في الحملة مع أمانة الريـاض للعمل على تنفيذها بما يعزز المشاركة المجتمعية في أعمال حملة التشوه البصري.

كما استعرض الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس تقرير لقاء وكيل الأمين للمشاريع والذي تم خلاله مناقشة 157 ملاحظة والإفادات حيالها، وتوصيات اللقاء السابق مع وكيل المشاريع والإجراءات المتخذة بشأنها، بالإضافة إلى متابعة عدد من القرارات المتأخرة، وأقر المجلس توصيات التقرير مع العمل على متابعة الملاحظات المناقشة واستكمال تنفيذها.

واستعرض الأستاذ إبراهيم العنزي رئيس لجنة العلاقات والشراكات بالمجلس، نسب إنجاز ملاحظات المرحلة الثانية للجولات الميدانية، حيث قام أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية بعقد لقاءات مع رؤساء البلديات للوقوف على مدى تنفيذ ملاحظات الجولات الميدانية السابقة. كما قدم الدكتور فهد التويجري تقريرًا حول نتائج استبانة برنامج أولويات أحيائنا، والتي بلغ عدد الملاحظات فيها (4526) ملاحظة، موزعة بحسب نطاق البلديات الفرعية، وإثر تصنيف الملاحظات ظهرت أبرز (60) ملاحظة واردة من المواطنين، بواقع (6) ملاحظات أكثر تكراراً في نطاق كل بلدية فرعية، بالإضافة إلى أبرز المقترحات الواردة.

وفي سياق متابعة قرارات المجلس فقد تلقى المجلس إفادة الهيئة الملكية بالرياض بشأن شكاوى أهالي أحياء الرياض (النرجس، العارض، مخطط المزيني) حول ارتفاع منسوب المياه الأرضية، حيث قامت الهيئة الملكية بتنفيذ مشاريع تخفيض منسوب المياه الأرضية بحيي النرجس، العارض بطول ١٩كم. وأضفت الهيئة بوجود مشاريع مستقبلية بالحيين لنفس الغرض. وأما بخصوص مخطط المزيني فليزم تنفيذ خدمة الصرف الصحي لحل المشكلة، وكذلك فتح مجرى الشعيب الذي تم ردم أجزاء منه، حيث يمثل الشعيب مصرفًا طبيعيًا لمناطق من أحياء الحزم وعكاظ وديراب وأحد والمروة. وأوصى المجلس بمخاطبة أمانة الرياض للإفادة بما تم حيال فتح مجرى الشعيب في مخطط المزيني.

وفيما يتعلق بتسرب المياه من أحد المباني المهجورة على شارع الوراد المؤدي إلى وادي نمار، فقد تمت زيارة الموقع من قبل المختصين واتضح وجود تدفقات مياه قادمة إلى وادي نمار من عبارة سيول تم تنفيذها من قبل الأمانة وقد جرى مخاطبة الأمانة بهذا الخصوص.