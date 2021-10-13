شكرا لقرائتكم خبر عن قصة كفاح.. مواطن يروي تفاصيل تحوله من سائق أجرة لرئيس تنفيذي بشركة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المواطن محمد الطائفي، رحلة كفاحة وتحوله من سائق أجرة إلى رئيس تنفيذي في إحدى الشركات العالمية.

وسرد “الطائفي” تفاصيل حياته العملية خلال برنامج “الدنيا علمتني” قائلا: “إنه في الغزو العراقي للكويت شارك في قوات التحالف من أجل تحرير الكويت”، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من قلة المال لدرجة أنه كان يستوقف السيارات حتى يصل إلى مقر عمله.

وأوضح أنه ظل كذلك حتى تمكن من شراء سيارة صغيرة سعرها كان 3 آلاف ريال، وعقب فترة الدوام كان يحول سيارته الخاصة إلى أجرة، لنقل الطلبات والأشخاص.

وأشار إلى أنه بعد حرب الكويت بدأ البحث عن عمل، قائلا: “في يوم أثناء بحثي عن عمل تعطلت سيارتي، وصادفت شخص كان السبب في تغيير مجرى حياتي”، موضحا أنه عندما علم بظروفه قدمه للعمل في إحدى الشركات العالمية التي كان يعمل فيها ذلك الشخص.

وأوضح أنه أصبح يتقاضى 5 أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه، وحصل على سيارة، وبعد ذلك تزوج وأنجب 4 أبناء، موجها شكره لزوجته على مساندتها له.