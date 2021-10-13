مسبار أسترالي في مهمة "ناسا" إلى القمر.. "من أجل الأكسجين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الأسترالية، اتفاقها مع وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا"، بإدراج مسبار أسترالي الصنع بمهمة مستقبلية إلى القمر.



وذكر بيان لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الأربعاء، أن المسبار الصغير سيجمع التربة القمرية التي ستهدف "ناسا" بعد ذلك إلى استخراج الأكسجين منها.

وجاء في البيان: "هذه خطوة رئيسية نحو إقامة وجود بشري مستدام على سطح القمر ودعم البعثات المستقبلية إلى المريخ".

وبموجب الاتفاق، ينبغي على ناسا أن تطلق المسبار إلى القمر في وقت مبكر من عام 2026.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون إن الاتفاق "سيعمل على تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأستراليا فى المجالات المتعلقة باستكشاف الفضاء".