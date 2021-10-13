قطر: لا يمكن معالجة تحديات الوضع في أفغانستان دون التحدث مع "طالبان‬"

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Jon Gambrell

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات له، إنه "لا يمكن معالجة التحديات التي تواجه الوضع في أفغانستان دون التحدث مع حركة طالبان‬"، مؤكدا حاجة أفغانستان إلى خارطة طريق يتم الاتفاق عليها بين مختلف الأطراف الدولية.

وشدد على ضرورة النظر إلى أفغانستان كمكان للتعاون بين مختلف الأطراف وليس ساحة تنافس، مؤكد أن قطر وسيط محايد وعلاقتها طيبة مع مختلف الأطراف الأفغانية.

وكان مطلق القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، قال أمس الثلاثاء، إن الاعتراف بحركة طالبان ليس أولوية الآن، بل الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأولوية حاليا، لافتا إلى أن المهم حاليا هو التواصل مع حكومة حركة طالبان، المحظورة في روسيا.

وتابع بقوله "قطر تعتقد أن الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان ليس أولوية الآن، وأن التركيز يجب أن ينصب على التعامل مع الإدارة الجديدة ومعالجة القضايا الإنسانية". واستمر قائلا "نعتقد أن هذا (الاعتراف) ليس أولوية. ما هو أكثر من أولوية ونحن نتحدث الآن هو العمل الإنساني والتعليم وحرية المرور للركاب".

وأكدت حركة طالبان، أن وفدي الولايات المتحدة والحركة اتفقا، خلال اجتماع بالدوحة، على استمرار المناقشات مستقبلا إذا لزم الأمر، كونها فرصة جيدة للتفاهم. وجاء ذلك بعد حوار استمر يومين، ناقشا خلاله القضايا السياسية بشكل معمق، وتعهد الجانب الأمريكي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني فضلا عن تسهيلات للمنظمات الإنسانية الأخرى.

وأشار متحدث باسم الحركة إلى أن الوفدين اعتبرا التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة، أفضل طريقة لحل المشكلات العالقة بين الطرفين.

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