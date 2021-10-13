شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالسعودية والإمارات وحار بالكويت ومعتدل بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021، فى السطور التالية:-

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصةً الأجزاء الوسطي والجنوبية منها, فيما تنشط الرياح نشطة وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك والحدود الشمالية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم /ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وأرتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حارنهارًا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة فى وقت لاحق، وليلًا معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 08 - 20 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع، اليوم الاربعاء، في مملكة البحرين سيكون رطبا ولكنه معتدل خلال النهار. الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية شرقية وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام. درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند **:**والجزر الأول عند الساعة 10:11 الثاني عند الساعة 01:18.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 14:03 والمد الثاني عند 04:32 والجزر الأول عند الساعة 09:11 والجزر الثاني عند الساعة 21:22. وستكون درجات الحرارة فى أبوظبي 38 26 ودبي 37 28 والشارقة 37 22 وعجمان 26 28.