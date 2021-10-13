شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الخارجية: تطبيق تسجيل الخصائص الحيوية للمعتمرين بدأ بالكويت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، السفير تميم بن ماجد الدوسري، عددًا من خصائص تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين، وآلية التقديم لتأشيرة العمرة.
وقال السفير الدوسري، خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إن التطبيق في مرحلته الأولى مُتاح لتأشيرات العمرة لمواطني خمس دول، هي الكويت وتونس وماليزيا وبنغلاديش وبريطانيا، موضحا أن التطبيق يمكّن المستفيدين من تسجيل الخصائص الحيوية ذاتيًا عبر الهواتف الذكية.
وتابع أنه في الوقت الحالي بدأ العمل بالتطبيق في الكويت، مؤكدًا أن من يرغب في التقدم للحصول على تأشيرة العمرة هناك، لن يحتاج لمراجعة مركز الشرطة أو السفارة لتسجيل الخصائص الحيوية، ولكن كل ما عليه هو استخدام الهاتف الذكي لذلك، ثم البدء في استكمال إجراءات التأشيرة آليًا.
وأشار الدوسري، إلى أن الخصائص الحيوية تشمل بصمات الأصابع والعينين والوجه، بالإضافة إلى ما يستجد من السمات الحيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الخارجية: تطبيق تسجيل الخصائص الحيوية للمعتمرين بدأ بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.