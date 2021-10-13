شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الخارجية: تطبيق تسجيل الخصائص الحيوية للمعتمرين بدأ بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، السفير تميم بن ماجد الدوسري، عددًا من خصائص تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين، وآلية التقديم لتأشيرة العمرة.

وقال السفير الدوسري، خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إن التطبيق في مرحلته الأولى مُتاح لتأشيرات العمرة لمواطني خمس دول، هي الكويت وتونس وماليزيا وبنغلاديش وبريطانيا، موضحا أن التطبيق يمكّن المستفيدين من تسجيل الخصائص الحيوية ذاتيًا عبر الهواتف الذكية.

وتابع أنه في الوقت الحالي بدأ العمل بالتطبيق في الكويت، مؤكدًا أن من يرغب في التقدم للحصول على تأشيرة العمرة هناك، لن يحتاج لمراجعة مركز الشرطة أو السفارة لتسجيل الخصائص الحيوية، ولكن كل ما عليه هو استخدام الهاتف الذكي لذلك، ثم البدء في استكمال إجراءات التأشيرة آليًا.

وأشار الدوسري، إلى أن الخصائص الحيوية تشمل بصمات الأصابع والعينين والوجه، بالإضافة إلى ما يستجد من السمات الحيوية.