شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 أطفال وشابًا فى القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 أطفال وشابا من عدة مناطق بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل محمد ماهر زيتون (13 عاما)، وجهاد كايد الرجبى (10 أعوام) وهما من بلدة سلوان، كما اعتقل أيهم سفيان الهدرة (13 عاما) من بلدة الطور بالقدس المحتلة، وحولهم للتحقيق.

واعتدى جنود الاحتلال على المواطنين المتواجدين بمحيط باب العامود وشارع صلاح الدين، واستخدموا مركبة مياه عادمة لقمعهم، فيما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" الشاب محمد أبو سنينة من المكان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (14 عامًا) بقنبلة صوت فى قدمه، خلال مواجهات اندلعت وتم نقله على إثرها للمستشفى، وتشهد القدس مواجهات فى الآونة الأخيرة فى ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.