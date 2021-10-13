شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جزائرية تصدر حكما بالسجن عامين ضد السعيد بوتفليقة بتهمة "الفساد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكمت محكمة الجنايات الابتدائية الجزائرية، بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (ما يقارب 727 دولارا) فى حق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب "روسيا اليوم".

وقضت المحكمة أيضا، بعد محاكمة ماراثونية استغرقت 3 أيام متتالية، بتسليط عقوبة 6 سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار (ما يقارب 1450 دولارا) فى حق وزير العدل الأسبق، الطيب لوح.

وشملت الأحكام القضائية أيضا متهمين غير موقوفين فى مقدمتهم الأمين العام السابق بوزارة العدل حيث برأت المحكمة الأخير إلى جانب بن حراج مختار رئيس مجلس قضاء العاصمة سابقا، وسماعون سيد أحمد قاضى التحقيق بمحكمة سيدى أمحمد سابقا، وخالد باى وكيل جمهورية سابق بمحكمة سيدى أمحمد.

ووجهت لهم تهم إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز، والتحريض على التزوير فى وثائق رسمية، والمشاركة فى إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة فى التحريض على التحيز.

واستفاد من حكم البراءة كل من العضو السابق بمجلس الأمة مريم بن خليفة، والمحامى درفوف مصطفى، يذكر أن المحكمة الجزائرية انطلقت مؤخرا فى محاكمة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مع مسؤولين سابقين.