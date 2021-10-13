شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 580 ألف ريال..«العليا» تحسم نزاع محكمتين حول تصميم منصة إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسمت المحكمة العليا تنازع الاختصاص بين المحكمة التجارية والمحكمة العامة في دعوى استمرت نحو أربع سنوات تتعلق بتصميم مواقع إلكترونية وعقودها، وأكدت أن تقديم استشارات فنية وتصميم منصات على شبكة الإنترنت ليست أعمالاً تجارية، ما يعني عدم اختصاص محاكمها بنظرها.

وقررت المحكمة العليا إحالة الدعوى إلى “العامة” باعتبارها قضية حقوقية، وكانت محكمة تجارية بالشرقية نظرت دعوى في خلاف حول مبلغ 580 ألف ريال نظير أعمال تصميم وتطوير منصة وأصدرت حكما بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وأيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم واكتسب القطعية، وفقا لـ”عكاظ”.

وفي وقت لاحق اعترض المدعى عليه أمام المحكمة العليا طالباً نقض الحكم. ودرست الدائرة الرابعة مذكرة الاعتراض كون موضوع الدعوى ليس عملا تجاريا.