شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: خصم درجات من الطلاب المحالين للانتساب بسبب اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة، أن الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاحات من الفئات 12 سنة وما فوق وتم إحالتهم إلى الانتساب، سيتم معاملتهم وفقا لنظامه بما يعني عدم منحهم درجات السلوك والمواظبة وهو ما قد يؤثر على مستوياتهم مقارنة مع المنتظمين، وفقا لصحيفة “المدينة”.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أصدر تعليماته، بشأن التأكيد على التقيد والالتزام بعدد من الترتيبات المتعلقة بعودة التعليم حضوريا.
وكانت وزارة التعليم قد أصدرت توجيها إلى إدارات التعليم بشأن الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا بعد، وذلك بتحويلهم إلى التعليم عن بعد أو الانتساب، واستثنت الوزارة من هذا القرار الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم اللقاح وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة.
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