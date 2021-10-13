عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفوق أكبر وحيد قرن أبيض في العالم

الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365

نفق أكبر حيوان وحيد قرن أبيض معروف في العالم ويُدعى توبي عن عمر يناهز 54 عاماً في حديقة حيوانات بشمال إيطاليا.



وقالت إليزا ليفيا بيناكيوني من حديقة حيوانات "باركو ناتورا فيفا" الواقعة بالقرب من مدينة فيرونا إن "نونو توبي" (الجد توبي) نفق في 6 أكتوبر/تشرين الأول.

وروت أنه "انهار أرضاً وهو في طريق عودته إلى ملجأه الليلي، وبعد نحو نصف ساعة توقف النبض في قلبه".

وأشارت بيناكيوني إلى أن توبي سيحنّط ويُعرَض في متحف العلوم في ترينتو حيث سينضم إلى بلانكو، وهو أسد أبيض من حديقة الحيوانات نفق قبل خمس سنوات.

وأوضحت أن وحيد القرن الأبيض يعيش عادة حتى سن 40 عاماً في الأسر وحتى 30 عاماً في البرية.

وبعد نفوق توبي وقبله الأنثى شوغار عام 2012، بقي في حديقة "باركو ناتورا فيفا" للحيوانات وحيد قرن أبيض واحد يبلغ 39 عاماً ويدعى بينو.

ويشكل وحيد القرن الأبيض الجنوبي أحد النوعين الفرعيين من وحيد القرن الأبيض ولم يعد عرضة للانقراض إذ بلغ عدد الأفراد منه 18 ألفاً، وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة، صنفها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها شبه مهددة.

أما وحيد القرن الأبيض الشمالي فهو نوع فرعي منقرض تقنياً منذ نفوق آخر ذكر منه عام 2018.

ولم يبق في العالم سوى اثنين فقط من وحيد القرن الأبيض الشمالي وتعيشان تحت الحراسة في محمية أول بيجيتا في كينيا.

ولا تستطيع أي من هاتين الانثيين تحمُّل الحمل حتى نهايته، لكن العلماء يخططون للاستعانة بأمهات بديلات من بين حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي بعدما نجحوا في تكوين 12 جنيناً من وحيد القرن الأبيض الشمالي بواسطة الأمشاج المحفوظة لعدد من الذكور، على ما أعلن في يوليو/تموز اتحاد "بايو ريسكيو" الذي يضم علماء ودعاة حفظ البيئة.