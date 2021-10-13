وزير الإعلام اليمني: كارثة إنسانية وشيكة جراء حصار الحوثيين لمديرية العبدية في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء "نجدد التحذير من كارثة إنسانية وشيكة جراء حصار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران المتواصل على مديرية العَبدية جنوبي محافظة مأرب منذ قرابة الشهر، ونفاد مخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المعدات في المستشفى الوحيد بالمديرية جراء نفاد مادة الديزل وانقطاع الكهرباء بشكل كامل".

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وأضاف، أن "مصادر طبية في المديرية أكدت وجود 160 مصابا بين المدنيين بجروح متفاوتة بينهم نساء وأطفال جراء قصف الحوثيين العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للقرى ومنازل المواطنين، وعجز المستشفى الوحيد بالمديرية عن تقديم الخدمات وتعذر اخلائهم إلى مناطق أخرى جراء الحصار".

وذكر وزير الإعلام اليمني، أن "الحوثيين استهدفوا أكثر من 500 منزل في 15 قرية، واستهدف قناصتهم كل جسم متحرك في ثلاث قرى".

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، سيطرت جماعة الحوثيين على مدينة حَريب مركز المديرية التي تحمل ذات الاسم جنوبي مأرب، بعد معارك مع الجيش اليمني، ما مكن الجماعة من قطع إمدادات القوات الحكومية إلى مديرية العبدية المجاورة، خاصة بعد فرض مقاتلي الجماعة طوقا على المديرية، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

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