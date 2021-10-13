شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص فى تفجير انتحارى وسط العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى ما لا يقل عن 3 أشخاص مصرعهم فى تفجير انتحاري، فى وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وحسب بوابة الأخبار الصومالية "شابيل ميديا"، فإن انتحاريا فجر نفسه فى مطعم مزدحم فى منطقة ياقشيد بالعاصمة الصومالية.

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها الصومال أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة فى الدولة الواقعة فى القرن الإفريقي، بحسب "روسيا اليوم" .

ومن ناحية أخرى، لقى ضابط مخابرات واثنان من الحراس الشخصيين مصرعهم بعد انفجار لغم أرضى استهدف سيارته فى منطقة داينيل بمقديشو.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن ذلك الهجوم وقالت إن مقاتليها نصبوا كمينا لمسؤولين أمنيين وقتلوا أكثر من 12 جنديا.