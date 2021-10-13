الكويت - هبة التوبجي - السؤال الذي يجب أن يتبادر لذهنك و يكون في عقلك أشهر من نار على علم، مِن مَن عرفت الله ؟ من قرآنه ومما ذكَر عن نفسِه أو من الناس ؟

كيفية اتصالك وشعورك و تفكيرك بالله يُنبني على ماتحمله عنه سبحانه من معرفة ! لا نعبد الله بالجهل ابداً ولا بالظنون، وهذه المعاني قوية و خطيرة .

نزلت إلى الأرض و ولدت و تموت وتبعث وأنت وحدك، ثم تُسأل وحدك الا اذا نجاك الله برحمته من الحساب فتأمّل ذلك جيداً .

اتعلم انه خلقنا من عدم بسبب حبه لنا، اوجدنا كي نستمتع معه سبحانه بقربه وحضوره، اتعلم ان هناك وعد من الله ان يرزُقك الحياة الطيبة اذا إتقيت وعملت صالحاً ؟.

الله ارحم بنا من اي شي، وحليم بنا وغفور وودود ولطيف، ولو رأيت غير ذلك فراجع داخلك فوراً، راجع معتقداتك عنه وظنونك فيه ومالك وماعليك ..

يقلب الله موازين الكون من أجل اليقين به! يغيّر ما يغيّر من الأقدار من أجل ايمانك فيه ..

” وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ”

اعقدها نية بأن تبحث عن الله على مهل وفي قرآنه وسنته الصحيحة، اقترب ممن يشعّون نوراً لعلك تقتبس من نورهم خيرا وطيبا، ولا تنسى ان قلبك اذا اقترب من الله شبرا قرب منك ذراعا واذا قربت منه ذراعاً تقرب منك باعاً واذا أتيته تمشي أتاك هرولة ..

مي محمد العلولا

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