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الأردن يدعو إلى إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - شارك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في أعمال الاجتماع السادس لوزراء خارجية مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، المنعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وقال الوزير الأردني، في كلمة مُسجلة، إن الاجتماع الوزاري يُوفر فرصةً لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للتغلب على التحديات المرتبطة بالصراعات والأزمات، بما فيها اللجوء، والأوبئة والإرهاب، عبر أطر إقليمية ودولية متعددة الأطراف.

وأكّد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود الرامية لحل الأزمات الإقليمية، ومعالجة تداعياتها، وإيجاد حلول سياسية في سوريا وليبيا واليمن، كما أكد التزام بلاده بالعمل مع الشركاء لمواجهة التحديات المشتركة، ومنها نزع السلاح النووي، داعياً إلى إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

المصدر: الرياض

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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