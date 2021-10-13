صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو بالمملكة للعام 2021

الكويت - هبة التوبجي - قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية، التي تشكل أكبر اقتصاد في العالم العربي، نموا اقتصاديا بنسبة 2.8 في المئة هذا العام.

وفي يوليو تموز، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المئة في 2021.

وقال صندوق النقد في أحدث توقعاته لاقتصاد العالم إن من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو السعودي في العام القادم 4.8 في المئة، دون تغير عن توقعاته السابقة.

كان اقتصاد المملكة قد انكمش بنسبة 4.8 في المئة العام الماضي متأثرا بصدمتين مزدوجتين هما جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وفي الشهر الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية نموا بنسبة 2.6 في المئة هذا العام يعقبه توسع بنسبة 7.5 في المئة في 2022.

المصدر: صحيفة الرياض