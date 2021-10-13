شكرا لقرائتكم خبر عن جهة رسمية تتدخل لحل أزمة «اسم طفلة» بين زوجين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: هددت مواطنة بالتخلص من حياتها، بسبب مطالبتها لزوجها بتغيير اسم ابنتهما التي أطلق عليها اسم زوجته الأولى. من جانبه تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع شكوى المواطنة التي نشرها حساب “اسأل الرياض” عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”. وفي الرسالة قالت المواطنة :” كيف و شلون انتحر ابغا اغير اسم بنتي زوجي رافض تعبت وربي !؟ مسميها اسم زوجته الاولى ؟!والله احس اني بموت قهر ودي انتحر وربي صادقه بكلامي !؟ نزل كلامي ساعدوني كيف اقنعه او انتحر”. وعلق المركز قائلاً : ” اختي الكريمة : نحن متواجدون لخدمتكم وحمايتكم ، ويمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الموحد والمجاني لمركز البلاغات ١٩١٩ ، علماً بأنه يتم تقديم خدمة الإستشارات من قبل أخصائيات نفسيات وإجتماعيات وسيتم إرشادك للحل السليم بإذن الله “.

كانت هذه تفاصيل خبر جهة رسمية تتدخل لحل أزمة «اسم طفلة» بين زوجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.