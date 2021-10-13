شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: ندعم عمليات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في العبدية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ، دعم ومساندة عمليات وإجراءات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في العبدية.

وأكد التحالف على أن كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم تنفيذ 43 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف، أنه تم أيضا استهداف 9 آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصرا.