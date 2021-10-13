تصدع مئذنة مسجد قرية بمحافظة مصرية بسبب البرق والرعد

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني مصراوي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مئذنة مسجد شرف الدين، بقرية ديسط بمركز طلخا محافظة الدقهلية (شمال شرق القاهرة)، قد تصدعت وسقطت أجزاء من قمتها، بسبب تقلبات الطقس التي شهدتها البلاد، فجر اليوم.

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وأكد الموقع أن الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ومعها إدارة أوقاف طلخا قد هرعا إلى المسجد المذكور، من أجل معاينة الأضرار التي لحقت بالمئذنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونقل الموقع الإلكتروني عن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، الشيخ صفوت عبدالنظير، أن إمام المسجد أرسل، فور علمه بوقوع الحادث، إشارة إلى إدارة أوقاف المركز التابع له، وهو مركز طلخا، حيث أسرعت الإدارة الهندسية التابعة للوزارة بهدف معاينة الأضرار التي لحقت بالمئذنة من أجل الإسراع في المعالجة الفورية للمئذنة.

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورا لمئذنة المسجد في محافظة الدقهلية، حيث يظهر من خلالها آثار هدم وسقوط في الجزء العلوي منها فقط، في وقت لم تتأثر باقي المئذنة.

وفي السياق نفسه، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، في وقت سابق من اليوم، إن هزة أرضية شعر بها بعض سكان الجمهورية دون الإبلاغ عن أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح المعهد في بيان رسمي له، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية جنوب جزيرة كريت، على بعد 314 كم شمال مرسى مطروح، وذلك في تمام الساعة 11.23 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وأنه كان بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وعند خط العرض: 11.40 شمال، وخط طول: 44.22 شرقا والعمق: 2.20 كم.

وأكد البيان أنه "ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية في الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والمدن الساحلية، دون وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات".

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