شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر : تأخر إعلان النتائج سيضر الشعب لا الكتل السياسية وندعو الجميع لضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، من أن الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخر إعلان النتائج سيضر الشعب لا الكتل السياسية، داعيا الجميع إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى "ما لا يحمد عقباه".

وقال زعيم التيار الصدى مقتدى الصدر، إنه ليس مهم الجهة الفائزة في الانتخابات العراقية، ونحذر مما لا يحمد عقباه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مقتدى الصدر: ليس مهم الجهة الفائزة في الانتخابات العراقية ونحذر مما لا يحمد عقباه.

وتابع مقتدى الصدر، على الجميع الالتزام بالطرق القانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات العراقية.

قال الصدر عبر حسابه الرسمي على تويتر "الخلافات السياسية على صناديق الاقتراع وتأخير إعلان النتائج والضغط على مفوضية الانتخابات سيكون أول نتائجها السلبية هو تضرر الشعب لا تضرر الكتل السياسية، من ناحية الخدمات واستفحال الإرهاب وغيرها".

وأضاف "ندعو الجميع لضبط النفس والتحلي بالروح الوطنية من أجل الوطن والالتزام بالطرق القانونية فيما يخض الاعتراضات الانتخابية وعدم اللجوء إلى ما لا يحمد عقباه".