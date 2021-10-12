شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب مواصفات أجهزة «ماكبوك» القادمة من شركة «أبل» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الخبير التقني فيصل السيف، مساء اليوم الثلاثاء، عدة تسريبات تكشف مواصفات أجهزة “ماكبوك” القادمة من شركة أبل.
وقال السيف، عبر حسابه في “تويتر”: “تسريب يشير بأن أجهزة ماكبوك القادمة من أبل ستأتي بشاشة من نوع mini LED مع حواف أصغر وبدون شعار ماكبوك أسفل الشاشة مع كاميرا بدقة 1080p.
وأضاف فيصل السيف: “ستأتي النسخة الأولية من الأجهزة بـ 16GB ذاكرة عشوائية و 512GB مساحة تخزين وستأتي بشاحن جداري جديد وبأسعار متقاربة ما بين النسختين”.
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