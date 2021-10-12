شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة» تكشف 3 طرق للتبليغ عن قضايا الفساد: نحمي المُبلغ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لشؤون الرقابة، الجميع مواطنين ومقيمين عن سرعة التبليغ عن أي قضايا فساد للهيئة، مؤكدة حمايتها لبيانات وسرية المُبلغ.

وقال يوسف المنصوري وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لشؤون الرقابة، إن الهيئة فتحت عددًا من قنوات التواصل تكفل سهولة ومرونة التواصل مع المحافظة على سرية المُبلغ.

وأضاف خلال لقاء مع قناة السعودية، أن الاتصال مع الهيئة يكون عن طريق البرقيات أو الرقم الموحد أو البريد الإلكتروني.

وأوضح المنصوري، أن هذه الوسائل أصبحت متاحة لكل مواطن أو مقيم، على أن يقدم معها ما لديه من مؤيدات تؤيد صحة البلاغ الذي تقدم به، وعلى أن يكون البلاغ واضحا والمخالفات محددة بوجه دقيق يساعد في سرعة التعاطي معه.