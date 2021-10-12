محكمة جزائرية تقضي بسجن وزير العدل السابق

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . perventsev

جاء ذلك وفقا لما ذكره مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، الذي أشار إلى أن صدور حكم آخر بالسجن عامين ضد السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.واستكملت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، جلسة المحاكمة الخاصة بوزير العدل السابق الطيب لوح ومتهمين آخرين في قضية التحريض على التحيز وعرقلة العدالة إضافة إلى التزوير في محررات رسمية، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية.كما أصدرت المحكمة حكم بالسجن عامين على السعيد بوتفليقة, مستشار وشقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن محاموا شقيق بوتفليقة أكدو أن وزير العدل السابق لم يتلق أي تعليمات من شقيق بوتفليقة من أجل إلغاء أوامر القبض على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل. يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك