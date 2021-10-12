صحيفة: السلطات السودانية منعت مسؤولين نافذين من السفر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "السوداني"،اليوم الثلاثاء، أنها حصلت على تفاصيل في واقعة حظر ومنع مسؤولين نافذين في الدولة من السفر.

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وقالت الصحيفة إنه على رأس قائمة الممنوعين من السفر عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، ووزير رئاسة مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وأعضاء لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحق.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة السودانية طالبت جهاز المخابرات العامة بالتحقيق في منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر.

ومنعت السلطات الأمنية في مطار الخرطوم، عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر إلى القاهرة لوجود اسمه بلائحة الممنوعين قبل أن يسمح له لاحقا بالسفر.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الأمنيين رفضوا تطبيق الأمر لأنه غير قانوني، ويخالف الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها.

ولفتت إلى أن وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، طالب مدير المخابرات الفريق أول جمال عبد المجيد، بتكوين لجنة تحقيق مشتركة من قبل مجلس الوزراء وجهاز المخابرات، لمعرفة تفاصيل هذه الواقعة، ومن يقف وراءها.