إيران وأذربيجان تعتزمان تجاوز "سوء التفاهم" عبر الحوار

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أن عبد اللهيان بحث مع نظيره الأذربيجاني بيرموف آخر التطورات في العلاقات الثنائية وأكد له "الحاجة إلى الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة وسلامة أراضي البلدين".

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وشدد عبد اللهيان على "أنه يجب على البلدين منع سوء التفاهم في علاقتهما وأنه من المفيد استمرار علاقاتهما في الاتجاه الصحيح وتطويرها بسرعة"، منوها إلى أنه "لطهران وباكو أعداء يجب أن لا تمنح لهم الفرصة لتوتير العلاقات بينهما ولابد من اعتماد الحوار والتعاون لإزالة القلق".

من جانبه، وصف وزير خارجية أذربيجان علاقات بلاده مع إيران "بعلاقات الصداقة" وشدد على أن "حل المشاكل يجب أن يكون من خلال الحوار وفي جو هادئ وصادق"، مقترحا "أن يتحدث مسؤولو الجمارك في البلدين لحل مشاكل عبور البضائع الإيرانية"، وشدد على "سعي بلاده للإفراج السريع عن سائقي الشاحنات الإيرانيين".

وخلال الأسابيع الماضية شهدت العلاقات الأذرية الإيرانية توترا متصاعدا على خلفية اتهامات طهران لجارتها باكو بالسماح لقوات إسرائيلية بالعمل على الحدود المشتركة بين البلدين، وهو الأمر الذي نفته أذربيجان بشكل قاطع.

ووسط هذا التوتر أعلنت إيران عن مناورة عسكرية على الحدود مع أذربيجان، وهو ما أثار حفيظة باكو إذ انتقدت توغل عربات عسكرية إيرانية إلى أراضيها، خلال المناورات على الحدود المشتركة.

وبدأت الخلافات بين أذربيجان وإيران بعد توقيف باكو لشاحنات إيرانية تنقل الوقود إلى المناطق التابعة لأرمينيا في قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان.