شكرا لقرائتكم خبر عن مقتدى الصدر يدعو لالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الى ضبط النفس والالتزام بالطرق القانونية فيما يخص الاعتراضات الانتخابية.

واعتبر الصدر في تغريدة على "تويتر"، الصدر: الخلافات السياسية يتضرر منها الشعب لا الكتل".

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس الاثنين، نتائج الانتخابات المبكرة، أظهرت تقدم الكتلة الصدرية بحصولها على 73 مقعداً بينما حصل تحالف الفتح على 14 مقعداً،

كما أعلن بعد ساعات الإطار التنسيقي للقوى الشيعية طعنه بالنتائج وعدم قبوله بها.