شكرا لقرائتكم خبر عن ‏مجلس الوزراء اليمنى: رئيس الحكومة يصل عدن بعد زيارة ناجحة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بعد زيارة رسمية ناجحة إلى جمهورية ⁧‫مصر‬⁩ العربية، تلبية لدعوة نظيره الدكتور مصطفى مدبولى، وفق بيان لمجلس وزراء اليمن.

وأشار بيان مجلس الوزراء اليمنى، إلى أنه تم خلال الزيارة عقد مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها والتحديات التي تتهدد الأمن القومي العربي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمني الدكتور معين عبدالملك، قد ترأسا الاحد الماضى، بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وضم الوفد اليمني كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان. كما حضر المباحثات عدد من مسئولي البلدين.