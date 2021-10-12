شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبناني يشيد بجهود العسكريين على الحدود لمنع التسلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون بجهود العسكريين في تنفيذ المهمات على الحدود لمنع عمليات تسلل الأشخاص ومكافحة تهريب البضائع، مشيرا إلى مهنيتهم واحترافهم وثباتهم وتضحياتهم في ظل ظروف طبيعية وجغرافية صعبة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقديه قام بها العماد جوزاف عون اليوم لقيادة فوج الحدود البرية الثالث، حيث قام بجولة بمراكزه المنتشرة على الحدود الشرقية واجتمع بالضباط والعسكريين، كما استمع إلى إيجاز حول المهمات المنفذة والصعوبات التي يواجهها الفوج في هذه الظروف.

وشدد عون على أهمية التدريب واستعمال التقنيات الحديثة التي زوِّدت بها أبراج المراقبة.

كما افتتح العماد عون عددا من الطرق المستحدثة لربط المراكز العسكرية الحدودية بما يسمح بتقليص المسافات واختصار الوقت وتسهيل تنقلات العسكريين بين هذه المراكز، ويساعد المواطنين على الوصول إلى أراضيهم بسهولة.

وأثنى قائد الجيش على أداء العسكريين خلال المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، مؤكدا أن القيادة لن تألو جهدا في مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم لتخفيف المعاناة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية.