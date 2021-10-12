شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مرتاحون لتنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمى وتحت مراقبة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ البيت الأبيض حكومة العراق على إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه بانتظار النتائج النهائية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض: مرتاحون لتنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وتحت مراقبة دولية.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات التشريعية العراقية قد انتهت من فرز الأصوات، وأعلنت النتائج التى تصدرت فيها الكتلة الصدرية بزعامة مقدى الصدر، وحصلت على أعلى عدد مقاعد داخل البرلمان العراقى البالغ 329 مقعدا.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، وبحسب تلك النتائج فإن الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعدا، تليها كتلة "تقدم" السنية والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ38 مقعدا، وجاءت كتلة دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا.