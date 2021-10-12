شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: تشكيل حكومة تونسية جديدة خطوة لمعالجة المشكلات بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت وزارة الخارجية الأمريكية، تونس بتشكيل حكومة تضم 10 وزيرات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحكومة التونسية تعد خطوة لمعالجة المشكلات التي تعانيها تونس.

ورحب الاتحاد العام للشغل في تونس بإعلان حكومة جديدة ودعا إلى حوار تشاركي ووضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن "هناك عديد التحديات المطروحة على المدى القصير على الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء بودن، موضحا أن من أبرز هذه التحديات إعادة التوازن للمالية العمومية في ظل ارتفاع عجز الموازنة ووجود حاجة ماسة لتعبئة موارد مالية جديدة".