شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير المراقبين الأوروبيين: الانتخابات فى العراق كانت سلسة والمنافسة مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير المراقبين الأوروبيين، إن الانتخابات في العراق كانت سلسة والمنافسة مفتوحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الألمانية: سنواصل مراقبة الوضع على الأرض في العراق بعد الانتخابات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

كانت قد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراق، اليوم الثلاثاء، فتح باب تقديم الطعون بنتائج الانتخابات، وحددت الجهات التى تستقبل الطعون.