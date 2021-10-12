شكرا لقرائتكم خبر عن باحث تونسى: الحكومة التونسية الجديدة مشهود لها بالكفاءة والوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ربيع قاسم الكاتب والباحث التونسى، أن الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن فخر لتونس والمنطقة العربية، حيث إن هذا التشكيل الحكومى وتكليف نجلاء بودن سابقة أولى وفريدة من نوعها في تونس والوطن العربى.

وأضاف الكاتب والباحث التونسى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الحكومة الجديدة أول حكومة لتونس منذ سنوات دون محاصصة من حركة النهضة، حيث كانت الحكومات في السابق تحصل على شرعيتها من حركة النهضة.

وتابع الكاتب والباحث التونسى: هذه أول حكومة بدون محاصصة حزبية وهي حكومة كفاءات وطنية ومشهود بها بالكفاءة ونظافة اليد ولم نشاهدها من قبل في تونس، وتتكون من 25 وزيرا، ومعظم الشعب التونسى متفائل بهذا الطاقم الحكومى، ونتمنى أن تعالج هذه الحكومة ما أفسدته الحكومات السابقة.