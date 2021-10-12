شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تورط مسئولين بمناصب قيادية في قضايا فساد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن قضية “رشاوى وفساد مالي”، تورط فيها مواطنين بمناصب قيادية.

ونشرت قناة السعودية، تقريرًا عبر فيديو قصير، يكشف خطوطًا رئيسة في القضية، قالت فيه :” قضية رشوة تورط فيها رجل أعمال كبير ذا اسم ومكانة مميزة كان يعمل في مجال العقارات والمقاولات”.

وأضافت : “تعاون معه 10 مواطنين من ضمنهم، عضو مجلس شورى، وكاتب عدل، وموظف بنك، ومدير شرطة منطقة، ومدير جمرك، وعدد من الضباط المتقاعدين، وعدد من موظفي شركاته”.