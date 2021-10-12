شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تورط مسئولين بمناصب قيادية في قضايا فساد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن قضية “رشاوى وفساد مالي”، تورط فيها مواطنين بمناصب قيادية.
ونشرت قناة السعودية، تقريرًا عبر فيديو قصير، يكشف خطوطًا رئيسة في القضية، قالت فيه :” قضية رشوة تورط فيها رجل أعمال كبير ذا اسم ومكانة مميزة كان يعمل في مجال العقارات والمقاولات”.
وأضافت : “تعاون معه 10 مواطنين من ضمنهم، عضو مجلس شورى، وكاتب عدل، وموظف بنك، ومدير شرطة منطقة، ومدير جمرك، وعدد من الضباط المتقاعدين، وعدد من موظفي شركاته”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تورط مسئولين بمناصب قيادية في قضايا فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.